"A Messi le hizo falta un profesional al lado para irse del Barça, no su padre"

Después de varias semanas de incertidumbre, Messi decidió quedarse un año más en el Barça y eso que el 'crack' argentino lo tenía todo más que definido para marcharse.

El barcelonismo celebró la buena nueva, algo que pensaban que no se llegaría a producir. Bartomeu quedó bastante tocado y más con las cosas que Leo le echó en cara en una entrevista, en relación a todo el lío con el contrato.

Toda esta crisis en el cuadro azulgrana terminó, aunque Hernán Crespo cree que pudo haberse evitado. El ex compañero del rosarino en la Selección Argentina habló sobre el 'caso Messi'.

"Con todo respeto a Jorge Messi, me parece que en estas circunstancias necesitas a un profesional al lado. No es lo mismo que hable un agente, es decir, un profesional, a que lo haga tu padre. El representante no va a tener en cuenta el tema familiar", empezó diciendo el actual técnico de Defensa y Justicia a su paso por 'TyC Sports'.

Asimismo, el ex futbolista continuó en la misma línea: "Hay cosas que había que solucionarlas antes de que explote, no ahora. No le quiero quitar méritos a Jorge Messi, por favor, pero no tuvo la espalda respecto de otros que sí podían haber manejado el tema con anterioridad. No sé cuántas veces se sentó a hablar con un contrato en conflicto... renovar a Leo en el Barcelona es simple, no hace falta tanta experiencia, el tema es cuando pasa algo así, que pasó".