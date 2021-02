"A Messi le engañaron mucho; ¿el PSG? Mucho dinero y no ganó la Champions"

Con las elecciones a la presidencia del Barcelona a la vuelta de la esquina el próximo 7 de marzo, Joan Laporta volvió a hablar de la actualidad azulgrana. En su charla con 'Olé', uno de los diarios más seguidos en Argentina, ensalzó la figura de Leo Messi, del que resaltó todo lo que ha dado por la entidad.

"Soy optimista hasta después de ver las noticias que no me gustan por su falsedad. Que Messi arruina al Barça es falso, quedó demostrado. Todo el mundo entiende que Messi genera más ingresos de lo que cuesta. Estoy es muy importante porque la intencionalidad de la noticia iba en otra dirección, en la opuesta. El retorno de tener a Leo en sus filas, para el Barça, es enorme. Se ha podido demostrar que genera un tercio de los ingresos del club y solo cuesta un 8%. Y en lo deportivo es evidente: ganó cuatro Champions, diez Ligas, tres Mundiales de Clubes, seis Copas... Nunca en la historia ganamos tanto", inició en su charla Laporta, uno de los que oposita a ocupar el puesto que dejó vacante Josep María Bartomeu.

Esa filtración, otro 'palo' inesperado por el '10': "Sé que está dolido y molesto, la prueba es la reacción de sus abogados. Leo puede ganar respeto por su imagen y quedar reconfortado. Hasta el 2003 teníamos 56 títulos y el Madrid 69. Desde 2004 se ha revertido: 34-22 para el Barça. Además, el ejemplo que da Messi en el Barça, en La Masia. Un jugador que llega de la cantera y es el mejor de la historia. Asusta a nuestros rivales, no tiene precio... El barcelonismo está a favor de Messi".

"No me entra en la cabeza que alguien no quiera la continuidad de Messi. Hay gente que por egos, vanidad, hace un comentario. Hubo gente que me llegó a decir que se tenía que vender a Leo. Una barbaridad, y más por parte de quién venía. La inmensa mayoría quiere que Messi siga en el Barça y que siga generando todo lo que hace", resaltó.

Ahora bien, mantener un contrato así supone un reto gordísimo en la situación económica del club: "Si iniciamos una nueva era con él, se puede compatibilizar también a seguir ganando títulos. Cuando asuma, tengo que hacer una auditoría. Tengo datos, quiero dejar un mensaje de tranquilidad: esto es reversible, se va a revertir esta crisis. El Barça está en una situación delicada, vamos a reestructurar la deuda con los activos que tenemos. Esto tiene solución: necesitamos un plan de choque que tenemos previsto y a corto plazo es afrontar la renovación de Messi, pero la auditoría nos dirá".

Varios recados al PSG

"Estoy convencido de que Messi se quiere quedar. Por el cariño y respeto mutuo que nos tenemos. Leo siempre me lo ha dicho. Quiero seguir teniendo esa credibilidad. Messi no se guía por el dinero, ya tuvo muchas ofertas. Leo es un profesional y quiere sentirse valorado. Conmigo se ha sentido, quiere seguir ganando, disfrutando su vida, una propuesta deportiva acorde...", subrayó Laporta.

"Me preocupa el PSG. Estamos en una situación de desgobierno y facilita que clubes le falten el respeto al Barcelona y se entre en esta dinámica de hacerlo público, quién no lo va a querer. Todo el mundo lo quiere a su lado. No puedo aceptar que lo diga un club que precia ser de la élite, pero que deja mucho que desear. El Barça tiene que ser respetado", insistió, consciente de los continuos 'dardos' que llegan desde París por el rosarino.

Espera que continúe, pero sabe que está dolido: "Me llega que está a gusto ahora en el césped, conozco a su entorno. A nadie le gusta hacer cambios bruscos de vida, irte a vivir a otro país. Es una obligación del nuevo presidente que se quede con Leo contento. Cuando vi que sonrió con la falta ante el Athletic se me puso la piel de gallina. Debe sentirse querido de nuevo. Lo han engañado mucho, estoy convencido de que tiene ganas y que va a esperar nuestra proepuesta. Otros clubes aprovechan este estado, lo basan todo en el dinero. El dinero no garantiza títulos, el ejemplo son los que hacen estas ofertas, mucho dinero y no han ganado la Champions...".

Cómo se convence a Messi y la salida de Suárez

"Para seducir a Messi hay que hacerlo a través de una propuesta deportiva. No es un jugador que diga que quiere a un futbolista concreto. Él quiere seguir disfrutando, él sabe si el equipo es suficientemente competitivo para ver qué ganar. Que él vea que hay opciones. Cuando el público vuelva al estadio va a ser magnífico para Leo. Yo veo muy alto el porcentaje de que se quede, con algo competitivo en lo económico. Y lo deportivo lo va a entender", aseguró, convencido, Laporta.

La marcha de Luis Suárez, equivocada: "Aparte del tema profesional, le ha dolido que se vaya a un competidor -el Atlético-. Que un goleador como Luis se marche a un rival... eso no lo entiende. Leo es un ganador, ningún jugador es eterno, se sabe que tiene una relación de amistad, pero si se lo dices... la forma de marcharse es importante. Luis merece una manera de decir las cosas, es el tercer máximo goleador de la historia del club, no se puede por teléfono. Leo eso lo nota, lo percibe".

"Si vamos a perder a un punta como Suárez, que se vaya a Estados Unidos, no a la Liga Española. Encima está haciendo goles. Leo reclama respeto, conocimiento, profesionalidad. Se ha ido Neymar y Leo ha seguido siendo el mejor", finalizó Laporta.