"A Messi le retienen en el Barça contra su voluntad, le obligan"

Tras un revuelo que ha durado días y que ha puesto patas arriba el mundo del fútbol en todo el planeta, el barcelonismo respira aliviado. Contundente y sin pelos en la lengua, Leo Messi confirmó que se queda en el Barcelona y explicó todo lo sucedido con todo lujo de detalles.

"No iría a juicio contra el Barça, es el club al que amo", comentó el delantero rosarino, dejando claro que su intención era marcharse de forma amigable del Camp Nou, pero la directiva no lo permitió.

Por eso, son muchos a los que les ha quedado la sensación de que el delantero argentino se queda en el Barça porque no le queda más remedio, una especie de estrella secuestrada sin posibilidad de cambiar su destino.

Al igual que comentó su compañero Jordi Basté en 'RAC1', Joan Maria Pou pronunció unas palabras similares sobre el astro azulgrana: "No me parece que Messi se quede. Después de escucharle queda claro que le retienen contra su voluntad. Se pondrá la camiseta del Barça porque le obligan. Ha dicho que el presidente es un mentiroso".

"El mejor jugador de la historia del club dice en voz alta que no quiere llevar a los juzgados al club de su vida. Doy por descontado que cuando juegue con el equipo dará el máximo, pero eso no quitará que este día sea triste. Messi quería irse y no le han dejado, en contra de la palabra del presidente", sentenció.