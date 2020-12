"A Messi ni le tocan y a Maradona le molían a palos en campos de mie***"

Cani ha concedido una entrevista al canal de youTube 'Ídolos', y ha repasado una buena cantidad de anécdotas de su dilatada carrera, la cual concluyó en 2017 en el Real Zaragoza.

Comparó, por ejemplo, el fútbol de antes con el de ahora. Y para él, el mejor ejemplo es ver a Messi y Maradona. "A Messi ahora no le dan una patada y a Maradona le molían a palos en campos de mie***", espetó.

También recordó anécdotas de jugador. Por ejemplo, sus piques con Pepe. "Si lo veía, a tres metros como mucho. No me acercaría, entre lo feo que era y las patadas que daba... Se le iba la olla", recordó, para deleite de sus entrevistadores.

"No tuve ningún rifirrafe con él, pero sí con Dani Alves. Le tenía un poco de manía, porque era muy bueno y me daba rabia, y tuvimos bastantes disputas", continuó.

También recordó el surrealista paso de Lotina por el Villarreal. Fue su entrenador en los últimos once encuentros de la 2011-12, una campaña que el conjunto castellonense empezó jugando la Champions y que acabó descendiendo.

Y Cani guarda un recuerdo agridulce de aquello. "Lotina... Se equivocaba de nombres. No distinguía a dos de los mejores de su equipo. Le decía 'Manucho' y 'Lozano' a Musacchio y Zapata", reveló, entre risas.

"Es el único descanso de toda mi vida que no he descansado nada, porque estuve pellizcándome para no reirme", añadió.

Los problemas de Lotina con los nombres no eran patrimonio exclusivo del vestuario 'groguet'. "No te quiero contar a los del otro equipo. A Coutinho le llamaba Coentrao, a Wakaso le llamó de siete formas diferentes: Musampa, Wasaka...", explicó.

"Era un descoj***, pero claro, a Segunda", sentenció. Aquella temporada el Villarreal descendió pese a sumar 41 puntos.