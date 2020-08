"A Messi no le mueve el dinero, le mueve el poder ser él"

El 'caso Messi' no parece terminar de aclararse. El astro argentino, que quiere abandonar el Barça, no se presentó a las pruebas PCR de este domingo y todo indica que el lunes no estará en la vuelta al trabajo.

Su situación en el club es muy delicada y Marcelo Roffé, psicólogo deportivo de prestigio en Argentina, ha analizado su situación en un artículo que recoge el diario 'Olé'.

"Messi habla poco con la boca. Su manera de expresarse desde la genialidad es a través de la pelota. Es un don que Dios le confirió a un elegido, único, fuera de serie. Pero cuando habla, dice. Y agárrate", empezó diciendo el escrito.

Asimismo, Roffé entiende que lo mejor es que el rosarino se vaya: "A él no le mueve el dinero, le mueve el poder ser él. Y cuando no puedes ser tú mismo en un lugar, te tienes que ir".

Por último, el psicólogo mandó un mensaje a los hinchas del Barça y de Leo. "Claro que es doloroso, claro que merecía otro final en este club. Pero la vida es así. Discurre, transita, es dinámica. No sirve aferrarse. Y para los que creen que es una máquina tomen nota. Sí, Lionel es un ser humano y le pasan cosas. Y es líder, toma decisiones y hace lo que hay que hacer no lo que tiene que hacer para quedar bien. Y por eso va en la búsqueda de sus últimos bailes. Así todas y todos los que amamos el fútbol podemos volver a ser felices", concluyó.