"A Messi no lo expulsaron, pero a Fernando, sí"

El Sevilla cayó derrotado por 3-0 en el Camp Nou ante un Barça que se clasificó para la final de la Copa del Rey en la prórroga.

Al finalizar el choque, Joan Jordán habló para la prensa y mostró su malestar por las decisiones arbitrales. "Creo que tuvimos el partido en el penalti, no nos hubiesen metido tres ni de coñ*. Luego nos marcan el 2-0, pero antes echan a Fernando. Respeto muchísimo al árbitro, pero la segunda tarjeta de Mingueza no sale", dijo.

"El otro día a Leo no le enseñan la segunda, pero sí a Fernando este miércoles. Pero nosotros somos un club, he aprendido que no nos rendimos. Hay situaciones que no deberían haberse dado, nos vamos a levantar porque queda mucho por delante", prosiguió.

Por su parte, Rakitic también dejó claro que no entendió la actuación del colegiado: "Si hay tantas cámaras y tantas ayudas, es complicado explicar esas decisiones. Eso ha marcado el partido y el pase a la final. No encontramos explicación, nadie tiene claro el reglamento. Sobre todo cuando esas decisiones se repiten en contra en el mismo partido".