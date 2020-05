"A Messi solo se le para con una pistola"

Tiene una espina clavada Marcos Senna con la Selección Española, Campeón de Europa en 2008, Vicente del Bosque no le llevó al Mundial de 2010 que terminó con victoria de 'la Roja'.

"Fue muy triste, yo creía en un 100% que iba a ir al Mundial. Siempre estuve en las convocatorias. Fue como que te metan un gol en el minuto 90 y pierdes el partido. Me habría quedado menos tocado si me enteraba antes y no cuando se dio la lista final", explicó en un Instagram Live.

No entendió Senna la elección de Del Bosque. "Me costó asimilar su decisión. Me dijo que yo venía de ciertas incertidumbres en la temporada por algunas lesiones, pero terminó llevando a tres jugadores con molestias, entonces eso no me lo trjaba. Además, sin desmerecer a nadie, terminó llevando a un chico que no se lo esperaba, que estaba jugando en la Sub 21",

Senna también habló de la figura de Leo Messi. "Solo se le para con una pistola. Desde que apareció, toda persona apasionada del fútbol espera el fin de semana para verlo jugar. Antes pasaba lo mismo con Ronaldinho. Veo a Leo en otro nivel. Para mí está allá arriba y después vienen todos los demás", confesó.

"Lo único que se puede hacer con Messi es aplaudir. Argentina es un país muy apasionado, en donde hace mucho que no se gana un título y eso cae sobre los mejores. Sería injusto caerle a Leo. No tiene que ganar un Mundial para ser como Maradona. Messi no tiene que demostrar nada más. Hay muchos que ganan y no le llegan ni a la uña del pie", afirmó.