"A Messi y a mí nos encantaba jugar juntos, la culpa fue de Valverde"

El paso de Arda Turan por el Barcelona se recuerda como todo un fiasco. Lo cierto es que, cuando jugó, el turco no estuvo del todo mal, pero ni tuvo continuidad ni brilló en las grandes citas.

Recién fichado por el Galatasaray, el mediapunta habló de su estancia en la Ciudad Condal y sorprendió bastante con unas declaraciones en las que habló de su buen 'feeling' con Messi y su mala relación con Valverde.

Arda Turan empezó hablando del 'Txingurri': "Me dijo que iba a jugar pero no me puso, dijo que me iba a dar una oportunidad, pero no lo hizo".

Al turco le fueron algo mejor las cosas con Luis Enrique, el gran valedor de su fichaje. "Todo estaba bien cuando Luis Enrique estaba allí, habíamos ganado Liga y Copa, aunque las cosas no salieron como estaba previsto en la Champions. Con Valverde me sentí insignificante y decidí marcharme", dijo del asturiano, aunque reconoció que nadie le obligó a salir.

El ex del Atlético de Madrid rememoró los partidos jugados con Leo: "Mi relación con Messi era muy buena, nos encantaba jugar juntos y se notaba al ver nuestros partidos".

El periplo de Arda Turan en el Barcelona se cerró con 55 partidos jugados, 15 goles y diez asistencias.