"A mí me parece penalti y a Ramos también"

Que hubo mano es algo que nadie duda. Que se debiera pitar, sin embargo, divide al fútbol. Mendilibar tampoco tiene claro si esas acciones se pitan o no, y analizó con sorna lo sucedido.

Mendilibar se mostró relativamente conforme con su equipo. "Después del último gol y viendo el marcador, puedes pensar que nos han ganado fácil, pero no ha sido así", empezó diciendo el de Zaldibar.

"Sí que en los primeros 20 minutos han sido mucho mejores y que pensábamos a ver qué podíamos hacer para cambiar eso. En el minuto 15 he puesto un jugador a calentar porque pensaba que nos metían seis, pero ellos han tenido sus ocasiones para hacer gol y nosotros también para empatar", añadió.

Sobre el penalti no pitado de Ramos, Mendilibar se despachó a gusto. "Otras veces suelen estar dos o tres minutos mirando la jugada en cámara lenta y de diferentes ángulos", afirmó, tirando de su conocida socarronería.

"En 20 segundos lo han decidido, lo han visto muy claro. No ha ido a mirar, y le da en la mano. Será que piensan que no es penalti. Con las manos siempre pasa esto porque nadie tienen claro qué es penalti y qué no, tampoco los árbitros", continuó.

"A mí me parece penalti y a Sergio Ramos también le ha parecido penalti, que lo ha estado comentando con varios jugadores nuestros", dijo también, al respecto de la polémica acción que le pudo haber puesto en bandeja el empate a dos a los suyos.

E insistió en que, aunque los resultados no acompañen, el Eibar invita a soñar. "Durante el último mes estamos haciendo bien las cosas, competimos en todos los partidos", explicó.

"Empezamos el año bastante justos, pero con el paso del tiempo vamos mejorando y se está viendo, este partido es un ejemplo. Ellos han empezado muy bien y nosotros no hemos bajado los brazos. Los jugadores creen en lo que hacemos y esperemos que sigan así, aunque habrá que ganar para ello", dijo también, para finalizar.