"A mi padre le fastidió que descartara al Madrid"

El camerunés Laureano Bisan-Etame Mayer, más conocido como Lauren, puede presumir de pertenecer a la historia del Arsenal de Arsène Wenger, ya que allí estuvo durante la mejor etapa de su carrera deportiva.

Aunque también jugó en el Levante, Mallorca... ¡y hasta en el Real Madrid! El propio ex futbolista lo confirmó durante una entrevista concedida en el diario 'AS'.

"Mi representante estuvo en Madrid negociando con Juan Onieva, pero las condiciones que me ofrecía el Arsenal eran mucho mejores. Ya no sólo en lo económico, sino en cuanto a mi posibilidad de seguir creciendo", reconoció.

Además, Lauren confesó que su padre se enfadó con él: "Mi padre es más madridista que el escudo. Sí se entristeció y le fastidió que yo descartara la opción de ir al Madrid, porque quería ver a su hijo en el equipo de sus amores, pero el Arsenal era la mejor opción para mí, sin duda".