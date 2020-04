"A mi papá no le gusta que sea de River, pero lo respeta"

Maradona renegó durante mucho tiempo de Diego Sinagra, pero hace casi cuatro años reconoció a su hijo ilegítimo más famoso como propio. Ahora su relación es más que cordial, hasta que se juega un 'Superclásico'.

Diego Jr. reveló que, pese a ser hijo de uno de los más grandes ídolos de la historia de Boca, él apoya a River. "No hablamos mucho del tema, prefiero pensar que los dos somos hinchas del Nápoles", dijo, en una entrevsita con 'TyC Sports'.

"A mi papá no le gusta el tema de que soy de River, no le gusta nada, me lo dijo un montón de veces, pero me respeta. Soy hincha por Pablo Aimar. Fue mi otro ídolo futbolístico, jugaba en River y le tomé cariño al equipo", explicó.

La televisión italiana (él nació y se crió en Nápoles) tuvo también su parte de culpa. "En aquella época acá no se veían tantos partidos del fútbol argentino y pasaban al equipo de Ramón Díaz, el del 96. Los sentimientos no tienen explicación y estoy feliz de ser de River", añadió.