A Mkhitaryan le "duele" recordar la pasada final de la Europa League

"Fue una buenísima temporada para mí, una de las mejores. Este jueves será un partido distinto, todavía no he marcado en la Europa League, pero tengo 90 minutos para hacerlo. No me interesan las cosas individuales, lo que me interesa son los resultados. Si marco, estaré feliz y si no, no me preocupa. Lo importante es ganar", destacó.

Mkhitaryan fue finalista el año pasado en la dicha competición con el Arsenal, pero no pudo jugar la final de Bakú perdida contra el Chelsea al no tener permiso de acceso a Azerbaiyán, algo que, reconoció, todavía le duele.

"Fue una lástima no jugar la final del año pasado, pero es un tema cerrado. No quiero hablar de eso, duele. Siempre quiero llegar hasta la final, soy un jugador que juega para ganar títulos. Sé que no será fácil, pero tengo confianza que el equipo está listo para ganar este partido", afirmó.