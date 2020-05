"A Monchi no le dejaron hacer su trabajo en la Roma"

Totti estuvo trabajando con Monchi para intentar darle alas a una Roma deseosa de éxitos y de títulos. Ambos, según dijo en 'Libero', tuvieron una relación con altibajos y el eterno ex jugador de la Roma no se sintió demasiado integrado.

"Fue una relación con altibajos. Nunca me sentí importante en el proyecto. Pero Monchi es para mí una personal leal, sincera y profesional", comenzó.

Monchi aguantó su revolución en la Roma dos años hasta que en el pasado verano de 2019 volvió a la que siempre fue su casa para ponerla patas arriba, haciendo incorporaciones y dando un vuelco al equipo de Lopetegui.

"Su llegada no fue fácil y pasó de Sevilla, donde estuvo 30 años, a Roma. Llegó en un momento singular en la gestión y no se rodeó de la gente que realmente quería, no le dejaron hacer su trabajo y confió en otros que pensaron más en sí mismos", comentó un Totti que le habría dado más margen a Monchi.