"A Mou, después del 5-0, le dije: 'Te has equivocado, aquí hay un gallo y no eres tú, soy yo"

La llegada de José Mourinho al Real Madrid supuso un soplo de aire fresco para un equipo que estaba siendo incapaz de competir con el Barcelona de Guardiola en España.

Pero no fue llegar y besar el santo. Al luso le costó. En el primer 'Clásico', se llevó un doloroso 5-0 y hasta el colegiado de aquel partido, Iturralde González, le plantó cara.

"Al final, viene a felicitarme. Yo le agarro por el hombro y le digo: 'Te has equivocado en una cosa. Aquí hay un gallo y no eres tú, soy yo'. Los asistentes me dijeron que me había pasado", recordó en 'Carrusel Deportivo'.

Todo vino de unas declaraciones previas del entrenador portugués, que, como siempre, había tratado de influir en la actuación del colegiado en el 'Clásico'.

"No me preocupa el árbitro, pero, si cojo la estadística y algunos documentos que he leído en periódicos, el Barça es feliz con Iturralde y el Madrid menos, pero creo que es algo aleatorio. No es aficionado del Barcelona, sino de los colegiados. Tengo confianza en él y creo que lo hará bien", había dicho el portugués.

Iturralde comparó a Mou y a Pep: "Al ser tan expresivo, es fácil verle venir. A Mou le veías muy fácil. Él me quería condicionar, claro. Si tú eres incendiario, tienes que ser incendiario siempre. No puedes ser incendiario y luego quedarte 90 minutos sentado. Si eres gallo, eres gallo siempre".

El ex árbitro explicó que Guardiola es "más sibilino" y confirmó que el Real Madrid le vetó de la final de Copa de Mestalla, un título que al final se llevarían los blancos. "Fue la peor época en cuanto a tensión entre los jugadores. En aquella famosa final, el que me veta es el Real Madrid, porque se preveía un partido muy tenso. Hay que pensar qué perfil de árbitro hay para qué perfil de partido, pues puede cambiar el resultado", explicó.

