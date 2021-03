"A Neymar le hacía mucha ilusión jugar contra el Barça"

El PSG tiene mucho a su favor tras el 1-4 de la ida, pero Mauricio Pochettino no quiere confianzas. En rueda de prensa, el argentino aseguró que ve a su equipo concentrado y con la mente limpia, por mucho que el 6-1 siga en el ambiente. Eso sí, la baja de Neymar es un problema.

"Su ausencia no es por decisión técnica. Neymar no puede llegar para competir. No es una decisión, sino una realidad. Ha hecho un gran esfuerzo para estar en forma, pero para estar en forma lo antes posible, no solo para este partido. Todo el cuerpo médico ha hecho un gran esfuerzo. Es una pena, porque le hacía mucha ilusión jugar este partido", lamentó el técnico parisino.

"Nuestras experiencias son a partir desde que llegamos. Todos los condicionantes pasados no existen. No tengo ningún condicionamiento ni experiencias pasadas. Es un partido que hay que afrontarlo para ganarlo y esa va a ser la intención desde el minuto uno", continuó sobre el recuerdo de la histórica remontada azulgrana.

Preguntado por la arenga de Joan Laporta y sus ánimos de remontada al Barça, Pochettino fue elegante: "Primero, quiero felicitarle. Tuve una gran relación con él. Le felicito por ser el presidente del Barcelona. Lo más importante en el fútbol es creer y ser optimistas y vender optimismo. La realidad es que mañana jugamos un partido en el que tenemos que estar concentrados y tenemos que atacar y ganar el partido. Eso es lo que hemos preparado".

Tras la exhibición de Kylian Mbappé en la ida, a Pochettino se le cuestionó por su renovación. Algo en lo que no entró: "Es una situación que el club se está manejando desde hace tiempo. Es una cuestión de jugador y club. Ahora estamos centrados en alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto desde principios de temporada".

Tampoco soltó prenda de los rumores con Leo Messi y si cambia algo tras la reelección de Laporta: "No es mi competencia hablar de otro club. No es mi competencia hablar tampoco de Mbappé y su salario. Nosotros estamos centrados en nuestro partido. Queremos ganar y sabemos que vamos a tener que sufrir".

Volviendo a lo deportivo y al partido en sí: "Para los dos equipos es importante la manera en la que se comienza. Luego hay 90 minutos en los que hay que estar concentrados. Queremos clasificar y sabiendo que enfrente hay un gran equipo como el Barcelona y un entrenador como Koeman, hay que ir con el máximo respeto a los rivales. Queremos tener un sentimiento mejor que en la ida".

"Hay 90 minutos por jugar. Hay que ser consistentes durante 90 minutos. En el fútbol hay tópicos que se cumplen. La realidad es jugar el partido y sabiendo que en el fútbol lo más importante es estar concentrados sabiendo de la forma que tenemos que comenzar el partido. En definitiva, estar concentrados sabiendo que es un partido que para nosotros comienza 0-0 y que queremos ganar para pasar en la clasificación. Esa es la mentalidad que tenemos que mostrar", insistió.

El PSG se ha concentrado antes del partido para hacer conjura: "Llevamos dos meses juntos y nos pareció buena idea concentrarnos. Es una cuestión de necesidades, de lo que percibimos nosotros que el equipo pueda necesitar. No quiere decir que esto lo hagamos siempre. Lo más importante hoy es descubrir las necesidades del equipo para estar mañana en las mejores condiciones".

¿Y cómo ve llegar a su rival?: "Jugamos competiciones diferentes. No es lo mismo que cuando jugamos Ligue 1 y Copa. Las competiciones son diferentes y eso marcan las diferencias. Lo más importante es cómo vamos a salir nosotros. Lo más importante está basado en nuestro rendimiento de la forma que vamos a jugar, por supuesto que miramos a nuestros oponentes y sabemos que el Barcelona es un gran equipo que viene demostrando mucha solidez. Siempre dependemos de nuestro estado de forma".

Por último, sobre si Florenzi estará o no recuperado para entrar en el once, Pochettino aún tiene dudas: "Todavía no he decidido el equipo. Es una posibilidad. Este miércoles tomaré una decisión. Estamos contentos con su evolución".