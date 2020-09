A Óscar Gil le da igual competir en Segunda con el Espanyol

El defensa Óscar Gil afirmó este lunes en su presentación en el RCDE Stadium como nuevo fichaje del Espanyol para las próximas cuatro temporadas que "da igual la categoría" ya que el blanquiazul "es un club histórico".

Óscar Gil llega procedente del Elche, recién ascendido a Primera División. La incorporación se ha cerrado tras el pago de la cláusula de rescisión, de medio millón de euros, y el lateral no cree que haya dado un paso atrás. "El proyecto que me presentó el Espanyol fue muy llamativo. Desde el primer momento no dudé en venir aquí", reflexionó.

El futbolista, que ha manifestado que está en condiciones para debutar el sábado si el entrenador lo considera oportuno, se definió como un jugador "competitivo" al que le gusta mucho proyectarse en tareas ofensivas.

En este sentido, Óscar Gil no se mostró preocupado por la competencia en la plantilla. "Es buena para no relajarse. Intentaré aportar mi granito de arena y, cuando tenga la oportunidad, daré el máximo", dijo.

Finalmente, el nuevo fichaje blanquiazul advirtió del peligro de la Segunda División: "Si te relajas, se hace muy complicado. Le pediría a la afición que siempre esté ahí porque va a ser una temporada muy larga".