A Paco López le da igual beneficiar o no al Valencia

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró que lo único que le interesa y le motiva del partido ante el Getafe es ganar para ser el segundo mejor Levante en la historia en Primera División y dijo que no le importa que, con ese resultado, pueda beneficiar al Valencia en su lucha por entrar en Europa.

"No hay otra posibilidad, como cuando hemos jugado contra el Mallorca y el Celta hay otros equipos implicados, pero no nos debe importar. Si ganamos, somos el segundo mejor Levante de la historia en cuanto a puntuación. Eso nos motiva y nos interesa", dijo Paco López en la rueda de prensa previa al partido.

El entrenador valenciano fue cuestionado por si alguna persona de su entorno más cercano le había pedido que ganara al Getafe para así beneficiar al Valencia y respondió que no de forma rotunda. "No, nadie y, de hecho, de mi familia creo que un primo es del Valencia, los demás son granotas y con pase. Nadie me ha dicho nada. Si me lo hubiesen dicho, lo diría. Debo tener pocos amigos, no lo sé", bromeó Paco López.

El técnico el Levante dijo que el Getafe es un equipo que juega "partidos sin pausa" y confirmó que el meta Koke Vegas repetirá como titular en la portería, pero que, en el resto de la alineación, "seguiremos saliendo con todo" como ha hecho hasta ahora.

Además, Paco López dijo que está convencido de que pueden mantener el crecimiento del equipo la próxima temporada y se mostró confiado en poder retener en su plantilla a los mejores jugadores, como Campaña, Bardhi o Aitor Fernández. "El club no me ha trasladado ninguna decisión de que haya que tener obligación de vender. Absolutamente nada, al contrario. Mi sensación eseésa", indicó.

"Creo que estamos construyendo un bloque importante del equipo, que hemos crecido estas dos temporadas y media y tengo la sensación de que este equipo puede crecer mucho más y me voy al último partido de Liga con esa sensación", señaló.

El entrenador del Levante dijo que han cumplido "con el objetivo, que era mejorar", destacó "las ganas que ha tenido esta plantilla" y se mostró "orgullosísimo" de poder jugar ante el Getafe con la camiseta blanquiazul para recordar el trofeo de la Copa de la España Libre logrado hace 83 años.