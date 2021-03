A Pellicer no le preocupa su renovación: "No habrá problemas"

El Málaga visita este lunes al Mirandés para buscar la segunda victoria consecutiva. El entrenador, Sergio Pellicer, pasó por rueda de prensa antes de cumplir 50 partidos al frente del equipo.

"Es un orgullo estar en el sitio en el que estamos. Seguimos igual, enfocados en el día a día del entrenamiento porque la competición es una trituradora. Hacer 50 partidos significa que has ido cumpliendo los objetivos", afirmó.

Para un técnico "de la cantera", Pellicer aseguró que "es un orgullo tener 50 partidos y ojalá que sean muchos más".

"En el fútbol, el banquillo es una rabiosa actualidad y siempre he tenido el cariño del club. Por encima de todos está en el Málaga, así que no va a haber problemas sobre mi futuro. Me centro en el partido del lunes y en seguir sumando", acabó, y dejó claro que su renovación será fácil.