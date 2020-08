Rico reemplazó a Keylor por lesión y vivió 'in situ' la épica remontada

A perro flaco, todo son pulgas. Y al PSG ante el Atalanta no le salió nada bien. Al menos, hasta los últimos minutos, cuando todo cambió radicalmente. Antes, ni las claras ocasiones de Neymar en la primera parte, ni el marcador y, al final, ni la salud de piezas clave parecía acompañar a los parisinos.

Kylian Mbappé ya tuvo que esperar en el banquillo por unas molestias, pero no fue el único problema de enfermería. No pudo estar en un once del que se cayó en la recta final del choque Keylor Navas por lesión.

El costarricense se fue al suelo aquejado de unas molestias musculares. Tuchel acudió rápido a Sergio Rico, aunque en principio parecía que podía seguir el ex portero del Real Madrid.

Sin embargo, y a once minutos del final, Keylor no pudo más y pidió el cambio. Rico, tras unos minutos vestido de corto, reemplazó a un meta 'tico' que se había lucido en la primera parte salvando de un castigo aún mayor al PSG.

El ex del Fulham fue testigo de la remontada épica de los galos, que pasaron del 1-0 al 1-2 en apenas tres minutos.