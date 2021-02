"A pesar de las bajas, el Madrid es el Madrid"

El Atalanta recibirá este miércoles la visita del Real Madrid. Luis Muriel, el hombre que provoca pesadillas al conjunto blanco, analizó en la previa del choque el encuentro de ida de octavos de final de Champions League.

"La única manera para intentar batirlos es darlo absolutamente todo. En Sevilla le ganamos 3-2 haciendo un gran partido y los blancos vivían un momento de gran forma. Si uno lo da todo, puede ganar a cualquiera. Jugando como sabemos, vamos a competir al máximo nivel", explicó el colombiano.

Hombre de relevo de Gasperini, Muriel se encuentra muy satisfecho con su rol: "Intento siempre estar centrado y trabajar bien, siendo una ayuda para el equipo y mis compañeros. Si entro en los últimos 20 minutos o soy titular, eso no cambia nada. Nuestro juego tiene una identidad fuerte, pero el míster nunca nos obligó a hacer siempre lo mismo. Somos libres de tomar decisiones y buscar nuestras jugadas. Intentamos romper los partidos con el juego colectivo, pero si hay posibilidad de hacer una jugada personal, la buscamos".

Pese a las bajas, Muriel advirtió de la peligrosidad del cuadro de Zidane. "Siempre debes estar pendiente de la actualidad del rival. A pesar de las bajas y algún resultado no tan bueno, el Madrid siempre es el Madrid. Vamos a competir al máximo sabiendo que no cambia nada el hecho de que los blancos no lleguen en un gran momento", indicó.

"Nos quita mucho jugar sin público. Para la afición de Bérgamo, no asistir a estos partidos es una decepción enorme. Estos momentos hay que compartirlos con ellos, que estuvieron al lado del equipo también cuando se luchaba por cosas menos bonitas que una Champions. Esperamos que regresen cuanto antes", analizó Muriel.

El delantero no solo vive de los goles, sino de su asociación con otros compañeros: "Siempre di muchas asistencias a lo largo de mi carrera. Jugando con un delantero al lado y algo de libertad, siempre tengo la posibilidad de buscar al compañero. Con nuestro estilo de juego, además, hay muchos jugadores que llegan al área y hay varias posibilidades de pase", sentenció el colombiano.