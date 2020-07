A por un año más en la categoría de plata

La SD Ponferradina buscará en El Toralín ante el CF Fuenlabrada un triunfo que le otorgue, virtualmente, la permanencia en LaLiga SmartBank ante un rival que, como los bercianos, con los que ascendió a la categoría de plata, puede lograr el mismo objetivo.

Después de encallarse un tanto en sus ambiciosas pretensiones de aspirar, no solo, a mantenerse en Segunda División, con un empate ante el colista Racing de Santander y una derrota en el descuento frente al Deportivo, el conjunto blanquiazul quiere retomar el camino de la victoria que le llevó a confertirse en el mejor de los equipos tras el parón por el coronavirus.

El técnico Jon Pérez Bolo, que es consciente de la dificultad que entrañará el equipo ahora dirigido por José Ramón Sandoval, podría volver a introducir modificaciones en su once inicial, después de haber dejado en el banquillo -aunque luego entrara en la segunda mitad- al capitán y máximo goleador Yuri de Souza.

La única línea intocable hasta ahora para Bolo es la portería, donde René Román se ha mantenido como titular en las cinco jornadas precedentes, aunque tan solo en la primera ante el Real Oviedo, logró mantener el marcador a cero. También el argentino Franco Russo parece que volverá al once de inicio, sin descartarse novedades en las bandas, tanto de la defensa, como del centro del campo y en la posición de doble pivote donde se han ido alternando Larrea, Sielva y Saúl.

La cita puede ser el punto de inflexión, tanto para los locales, como para el equipo madrileño, ya que el que consiga el triunfo se garantizará, casi con total seguridad, su permanencia en LaLiga SmartBank a falta de cinco jornadas y podrá incluso soñar con seguir peleando por cotas mayores, a pesar de la tremenda igualdad que existe en las primeras posiciones.

Desaprovechó el domingo esa oportunidad el Fuenlabrada en su casa, el estadio Fernando Torres, cediendo un empate ante un Extremadura tocado. Y quiere cerrar a domicilio su permanencia sin renunciar a nada de lo que pueda venir después, jugando ya sin presión, en su primera experiencia en el fútbol profesional.

Con la llegada de Sandoval al banquillo solo ha perdido en una ocasión y de penalti, en su visita al Rayo Vallecano (1-0). En su otra salida sacó un empate en un duelo sin goles ante el Oviedo y Ponferrada marcará el rumbo que seguirá lo que resta de temporada. Lo apretada que está la clasificación cambia el rumbo de forma radical con dos buenos o malos partidos para luchar por el ascenso o pelear por salvar la categoría.

Mantendrá su apuesta por las rotaciones el técnico madrileño que ha logrado enchufar a toda su plantilla. En su última salida introdujo hasta siete caras nuevas en su once. No se esperan tantas en Ponferrada pero sí habrá algunas obligadas por lesión.

El portero titular desde el adiós de Biel Ribas, Pol Freixanet sufrió un pinchazo muscular que le hace ser duda hasta última hora. Viajará con el equipo pero es más que probable que ceda la titularidad a Joan Femenías. El que era el tercer portero y no entraba en ninguna convocatoria antes del parón, salvó el partido ante el Extremadura con dos grandes intervenciones en el tiempo añadido.

Los problemas físicos también llegan para el goleador Sekou Gassama que no se recuperó a tiempo de la contusión que le impidió jugar el último partido. Por contra Sandoval recupera al jugador al que le ha dado el mando del equipo en el centro del campo, Pathé Ciss, tras sanción y disfrutando del papel que no tenía con Meré Hermoso; y todo apunta a la vuelta al once del 'guerrero' Iban Salvador recuperado de un esguince de hombro.

Alineaciones probables:

Ponferradina: René; Son, Russo, Trigueros, Luis Valcarce; Ivi, Larrea, Sielva, Pablo Valcarce; Kaxe y Yuri.

Fuenlabrada: Femenías; Sotillos, José León, Juanma, Glauder; Pathé Ciss, José Rodríguez, Hugo Fraile, Iban Salvador; Randy Nteka y Caye Quintana.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruíz (comité gallego)

Hora: 21.45 horas

Estadio: El Toralín.