"A Raúl lo dejaba en el banquillo en la Play y luego se hizo mi amigo"

El mundo del fútbol es caprichoso y, quien un día está en las antípodas, al siguiente es tu compañero de equipo.

Es lo que le pasó al brasileño Danilo Avelar en el Schalke 04. De manera sorprendente, Raúl González dejó el Real Madrid para ir al equipo de Gelsenkirchen y se convirtió en compañero de vestuario y hasta amigo de Avelar.

"Cuando yo jugaba a la Play, nunca ponía a Raúl como titular. Pensaba que era muy lento. No me gustaba y no lo usaba", bromeó el brasileño en 'ESPN'.

"Luego llegó al Schalke 04 y lo vi en el campo. De repente, pensé que era un fenómeno. Uno de los mejores que había visto en mi vida. Era muy inteligente, tenía una calidad impresionante", explicó Avelar.

Su relación no acabó ahí. Al contrario, cada día se llevaron mejor en Alemania e incluso fueron amigos y llegaron a compartir clases de alemán.

"Teníamos clases de alemán tres veces a la semana. Él pasaba por mi casa para recogerme y llevarme. Y en esos encuentros había piques. Si yo llegaba tarde, él decía: 'El brasileño se retrasa'. Yo le respondía: 'Jugaba con el Real Madrid en la Play y te ponía en el banquillo porque eres demasiado lento. Ahora te estás burlando de mí por eso'. Nos reíamos mucho", rememoró el jugador de Corinthians.