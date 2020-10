A recuperar la sonrisa en Zaragoza

El calendario liguero del mes de octubre no da tregua. Al BeSoccer CD UMA Antequera le toca pasar página de la derrota del pasado miércoles ante Viña Albali Valdepeñas (3-4). Este sábado 24 de octubre, a las 18.00 horas, dispone de una nueva oportunidad para desquitarse de un mal resultado y volver a sumar lejos del Pabellón Fernando Argüelles. La identidad de juego impuesta por Moli y su cuerpo técnico ha quedado clara en los dos compromisos consecutivos con el campeón y subcampeón de Liga de la pasada temporada. La solidaridad y orden defensivo, la unión de los jugadores y el esfuerzo incansable por hacer daño en el área rival deben mantener una progresión óptima en el campeonato de un plantel que pretende convertirse en un oponente difícil de superar para cualquiera. En la visita a tierras aragonesas, en la sexta jornada, no debe perder lo demostrado con anterioridad en Liga, todo lo contrario, acometer otro paso adelante.

Los guerreros universitarios persiguen obtener en esta tercera etapa en la máxima categoría un resultado favorable en el Pabellón Siglo XXI. Un escenario del que nunca se han marchado con una sonrisa. Fútbol Emotion Zaragoza es un equipo con un amplio bagaje y con unas bases muy definidas en las que alterna juventud, experiencia y la apuesta, este curso, por tres brasileños como Dian Luka, Jamur y Ernani de los que esperan sacar bastante rédito. David Marín, recién llegado al banquillo de este club, trabaja en la implantación de sus conceptos y en continuar potenciando. En la clasificación, el conjunto que dirige David Marín, desde el comienzo de esta campaña, cuenta en su casillero con 5 puntos al haber conseguido dos empates; en O Parrulo (2-2) y Burela (5-5), una victoria frente al Real Betis FS (4-3) y solo haber caído en la pista del Jaén Paraíso Interior (3-2). Los verdes, por su parte, solo tienen un punto menos en la tabla que su próximo rival gracias al empate con Córdoba (1-1) y al triunfo frente a Movistar Inter FS (2-3).

Olvidar el último marcador en contra y seguir presentando batalla es el mensaje transmitido por el entrenador malagueño a su plantilla antes de afrontar la cita del sábado en Zaragoza. "Tenemos que desenchufarnos de una derrota y enchufarnos para el próximo partido que es muy importante. Venimos de perder tres puntos en un gran partido de los chicos. Hay muchos encuentros seguidos, pero tenemos gente muy joven que le encanta lo que hace y disfruta jugando. Sabemos que Zaragoza es un rival muy incómodo y difícil, sobre todo, por el sistema defensivo que tiene, una defensa zonal que se le indigesta mucho a los contrarios. Trabajaremos para ver si somos capaces de contrarrestarles el juego de ataque".

A tener muy en cuenta la carga física y el desgaste provocado por disputar dos choques por semana en este arranque de la competición en Primera División. Esto implica que no se pueda casi ni entrenar y la puesta a punto se produzca a la hora de competir tal y como indica Moli. "En los partidos es donde podemos sacar las conclusiones. Terminas de jugar un partido, solo puedes hacer un entrenamiento de recuperación sin demasiada carta táctico-técnica y a salir de viaje. No da tiempo a nada. Como hacemos lo que nos gusta, lo hacemos con agrado y predispuestos siempre a todo". Por otro lado, el preparador malagueño marca que hay que seguir fiel al camino fijado. "El objetivo sabemos que no es fácil. Ni la categoría ni cada partido. Allí en Zaragoza, cuando hemos jugado en Primera, nunca hemos ganado. No tenemos otra meta que ir a ganar. La mentalidad nuestra es intentar traernos los tres puntos y darlo todo".