"A Reguilón le regalé un lechón porque iba a estar solo, pero ya visteis que no..."

En un momento crítico en Londres por el alza en los casos de coronavirus, y después de que se haya eliminado el público de los estadios otra vez, varios futbolistas del Tottenham fueron pillados en una fiesta de fin de año con más de una decena de personas y sin medida alguna.

Sergio Reguilón, Giovani Lo Celso y Erik Lamela fueron los protagonistas. Estaban en una vivienda con familiares y amigos, así como el jugador del West Ham Manu Lanzini, y no llevaban mascarillas ni guardaban ningún tipo de separación.

José Mourinho fue cuestionado por ello tras el Tottenham-Leeds y no escondió su enfado. Especialmente con Reguilón, con el que tiene buena relación y al que le hizo un regalo para estos días pensando que estaría solo en Londres.

"Le di un regalo increíble, un lechón portugués que es buenísimo. Se lo di porque me dijo que estaría solo en Navidad, pero no ya pudísteis ver que no lo estaba. Como club nos sentimos decepcionados", aseveró el técnico portugués.

"Tratamos de educar a nuestros jugadores, así que fue una sorpresa negativa para nosotros. Prefiero decir que estoy decepcionado antes que enfadado", agregó molesto José Mourinho.