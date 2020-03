"A River le fue más fácil jugar en Madrid"

Boca cayó en la final de Madrid, pero Tévez ya piensa en el presente. En su entrevista para 'Fútbol sin manchas', el atacante dio valor al trabajo de su equipo para mantenerse vivo.

"¿Si Boca murió en Madrid? No, si no no estarían peleando y preocupados por nosotros en el torneo. Están ganando, van primeros, pero también están pensando en Boca. En Madrid íbamos de punto por cómo venía River. Lo que pasó en el micro para nosotros ya estaba, no se tendría que haber jugado. En nuestra cabeza ya estaba", aseguró Tévez.

"Lo que más nos sorprendió es que nadie entrara al vestuario para ver cómo estábamos. La gente de la CONMEBOL, Daniel pasaba, Guillermo también. Nosotros lo queríamos jugar, teníamos grandes oportunidades. Jugar en Madrid a ellos se les hizo más fácil, en el Monumental jugábamos con su gente", añadió.

Y cerró: "Todos dicen que estamos muertos y ahora siguen peleando contra Boca. Sigo vivo, sigo de pie, es lo más lindo. Viví las dos cosas y en ninguna de las dos me morí ni fui rey. Sigo igual".