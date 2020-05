"A River lo tendrían que haber descalificado de la Libertadores por doping"

River Plate ganó 8-0 a Jorge Wilstermann en la Copa Libertadores de 2017. En aquel entonces se descubrió que hubo siete jugadores que habían dado positivo, aunque finalmente quedaron reducidos a dos.

"Nosotros nos habíamos enterado de lo de los doping positivos. Fue una noticia muy grave, pero no tuvo el impacto que tendría que haber tenido. A River lo tendrían que haber descalificado, sin dudas. No sé quién le bajó el perfil a la noticia", argumentó Raúl Olivares, jugador de Jorge Wilstermann en ese momento, a 'La Nota con Roma'.

"No sé, me parece muy extraño. No sé cuántos jugadores de River dieron positivo, creo que siete y que luego supuestamente fueron dos, algo extraño", añadió el portero de Jorge Wilstermann en aquella eliminatoria.

Una decisión que dejó al conjunto boliviano fuera de la competición. "Ignoro la fuerza que pueda tener River en la CONMEBOL, pero hay algo raro que quizás hoy día no se va a saber, pero un día se sabrá", aseguró.

"Nunca vi un ritmo así, nunca lo vi en ningún equipo. Creo que ese ritmo es del Barcelona, del Real Madrid o del PSG. Sé que la calidad la tienen, es indiscutible, pero mantener ese ritmo...", aseveró Raúl Olivares.

"El mejor negocio para mí era ganarle a River porque me estaban viendo desde España, desde Europa, porque había salido como figura con Mineiro y con River en Cochabamba, pero no se pudo", sentenció.