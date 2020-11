A Roy Keane podrían despedirle por sus insultos a Walker

Tanto cuando jugaba como ahora, una vez retirado, Roy Keane ha sido siempre protagonista por su peculiar carácter y su forma de expresarse. Comentarista de 'Sky Sports', se arriesga a perder su trabajo después de que el Manchester City presentara una queja formal contra sus palabras hacia Kyle Walker.

Keane no se contuvo a la hora de analizar el penalti a Sadio Mané del lateral en el choque entre Liverpool y Manchester City: "Mané tiene enfrente a un idiota. Es un accidente de coche, sigue cometiendo este tipo de errores y es castigado adecuadamente por ello".

Este incidente y posterior queja no es un hecho aislado. Richard Gray, ex comentarista de la cadena, se metió en la polémica. "Siempre se nos dijo que, si íbamos a criticar, lo hiciéramos de forma constructiva. No me quiero imaginar qué habría pasado si hubiéramos llamado 'accidente de coche' o 'idiota' a Gary Neville. Y hubo ocasiones para hacerlo", explicó.

"Qué desgracia. Es algo mezquino hasta para ti. ¿Cómo habrías descrito tu entrada a Alf-Inge Haaland -el padre de Erling-, que hubiera provocado tu arresto fuera de un terreno de juego?", se preguntó Richard Gray.

El ex comentarista fue duro con Keane por sus análisis sesgados: "Las burlas tendrían sentido si hubiera hecho algo interesante como entrenador, pero no lo logró. En el Ipswich fue un 'accidente de coche' y en el Sunderland tampoco lo hizo mejor".