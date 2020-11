A Sandoval no le inquieta la falta de gol

José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, aseguró no estar preocupado por los problemas de cara a puerta de su equipo en algunos partidos y valoró positivamente que este genere ocasiones de gol.

"La ansiedad por no marcar goles no me preocupa, ya que va en el punto del acierto, se remata bien, hay llegadas al área y es importante que un equipo genere tantas ocasiones de gol. Como dije en la otra rueda de prensa pospartido, sí que me preocuparía si no hiciéramos esas ocasiones de gol", dijo.

Uno de los que más expectativas concentra en ese sentido es el delantero Kanté: "Es un jugador joven y con mentalidad ganadora. Sabe que está trabajando bien, cuando llegó le costó ya que la adaptación hay que pasarla y creo que es un jugador que va de menos a más, que tiene unas virtudes muy importantes en el campo y el equipo lo busca. Ahora hay que trabajar desde la tranquilidad, que siga haciendo lo que hace que al equipo le va a venir muy bien".

También juega en su posición Tahiru, que podría tener más minutos tras la lesión de Sekou: "Él es un chico joven que tiene mucho margen de mejora pero que de cara jugar partidos, su velocidad y su toma de decisiones hemos de ir mejorándola, pero va a ser muy importante dentro de este esquema".

En cuanto a Óscar Pinchi, señaló: "Su fichaje fue uno de los que más me ilusionó. Fue uno de los valores que nosotros pusimos encima de la mesa y pensamos que es un jugador que al Fuenlabrada le va a ayudar mucho. Llegó en verano de recuperarse de una pequeña lesión y le costó entrar a nivel físico. El otro día hizo un buen partido para su confianza y sobre todo el gol, que a los delanteros les viene de 10 para seguir sumando".

El técnico hizo una valoración de las primeras 14 jornadas: "Es positiva de cara al objetivo nuestro final, que es la permanencia y conseguir los 51 puntos lo antes posible. Creo también que el equipo ha sabido competir muy bien. En este tercio de campeonato solo hemos perdido dos partidos, lo que quiere decir que el equipo compite y que solo nos falta el acierto de cara a gol".

"Si eso lo hubiéramos conseguido, el equipo estaría en una situación más privilegiada, así que creo que con tantos cambios en el equipo, debido a los fichajes, es una valoración positiva y de cara al futuro no tenemos que obsesionarnos con la clasificación por esa variación de puntos ya que el equipo está en el camino", opinó.

Preguntado por la solidez que parecen haber ganado tras su derrota ante el Rayo Vallecano, indicó: "Ver que fuera somos sólidos ahora lo tenemos que transformar en victorias, ya que hemos llegado a un punto en que hemos conseguido un equipo con ADN Fuenlabrada muy competitivo pero que queremos más, somos muy ambiciosos e inconformistas".

"A partir de ahí, ser humildes, seguir trabajando y no despistarnos mucho de esta línea, ya que este equipo, si no da el 120 % de intensidad, es cuando se crea un Fuenlabrada un poquito más vulnerable", añadió.

Por otro lado analizó el choque ante el Sabadell: "No ha cambiado el patrón de juego del año pasado a este. Le ha podido penalizar el juego brillante que despliega, el juego asociativo, un juego que anima mucho y que está adaptado a los jugadores que tienen. Es un equipo que puede obtener más resultados el día que ese juego se transforme en goles".

"No nos preocupa nada, lo que si nos hace es ocuparnos de un equipo que quiere tener mucho protagonismo con el balón. Tenemos que ser nosotros mismos y llevar la línea ascendente que estamos llevando en estos últimos tres partidos", completó.