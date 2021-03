A Simeone no le importa conceder goles, porque también marca más

Simeone, en la rueda de prensa anterior al duelo contra el Getafe de este sábado, explicó cómo llega su equipo al duelo en el Coliseum, previo a la vuelta de Champions ante el Chelsea.

El Cholo fue cuestionado por la menor solidez defensiva mostrada últimamente. "Tenemos futbolistas diferentes a otras etapas. Tenemos muchos más goles a favor que el año pasado, pero también en contra", dijo.

"La diferencia son las características. Hemos mejorado mucho la fase anotadora, pero también sufrimos más atrás. Por eso nos ocupamos para mejorar el equilibrio", añadió al respecto.

Destacó el peligro del Getafe, independientemente de su posición en la tabla. "Entendemos que sus características son las mismas que lo han llevado a los mejores momentos. Intenso, agresivo, sabe a lo que quiere jugar, no da un balón por perdido, tiene un espíritu para competir enorme. Mañana nos esperamos eso como siempre que nos medimos al equipo de Bordalás", afirmó.

Dejó también claro que su once es siempre variable, por la dupla Suárez-Llorente que tan de moda está. "No son pareja de ataque, uno juega en el medio. El equipo está trabajando muy bien como equipo", apuntó.

"Los talentos que genera el equipo pueden sobresalir. Un día le toca a Llorente, a Suárez, a Koke, a Saúl, a Oblak. El equipo está haciendo una buena temporada", insistió Simeone.

Y llamó a la calma por la ausencia de Oblak en el entrenamiento de este viernes. "Decidimos que trabajara en el gimnasio, pero mañana estará con el equipo", aclaró el técnico argentino.

Sobre la forma del equipo, Simeone se mostró convencido de llegar siempre a punto. "Intentamos llegar de la mejor manera a cada partido. Veníamos de hacer un esfuerzo grande en el derbi", explicó.

"No pudimos ganar, nos empataron en el final. Por eso valoro más la reacción tras ir perdiendo 0-1. Tenemos todavía horas para descansar. Espero llevar al partido donde queremos", añadió.

Si algo se echó en cara a Simeone en el derbi fue la forma en que se encerró en la recta final. Para él, es algo natural y, en parte, inevitable. "Es una inercia. No he visto muchos partidos que el que gana 1-0... normalmente el otro equipo empuja busca de ese gol", dijo.

"Es fútbol. O aparece el 1-1 o no. Suele suceder por mucho que uno busque sentenciar el partido. Me encantaría que los partidos acabaran 4-0, pero en la Liga es difícil", dijo también.

Por último, explicó cómo ve él esas inercias desde su posición de entrenador y ex jugador. "Yo jugué. La ansiedad crece cuando el resultado es corto y quieres ganar. Yo tenía un entrenador que decía que en 90 minutos no hacías el segundo gol no vas a buscarlo en el 93", comentó.

"Gana el partido, termínalo bien.... La inercia del juego te lleva a retroceder cuando el resultado es corto. Con el Madrid nos empataron y es que nos echamos atrás, con el Athletic ganamos y gran resultado. Los títulos están medianamente escritos de antemano", dijo Simeone, para finalizar.