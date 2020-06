"A Simeone, todo el mundo le quiere"

Una de las sorpresas agradables del Atlético de Madrid en la temporada 2019-20 ha sido el rendimiento regular de Kieran Trippier. El lateral inglés llegó tras ser relegado al Tottenham y se ha reencontrado con su mejor nivel en Madrid.

En una charla en las redes sociales, se mostró encantado de estar en el equipo rojiblanco y lamentó no haberse podido operar en el Tottenham, la pasada campaña, que fue cuando lo hubiera necesitado.

"Si lo sé, hubiera venido antes. No quería llegar al final de mi carrera y lamentar no haber aceptado este desafío", arrancó Trippier.

"Soy mejor jugador que la temporada pasada en el Tottenham. Luché durante meses con la ingle y la pelvis y finalmente me operaron justo después de las vacaciones de invierno. Debería haberlo hecho la temporada pasada en los 'spurs', pero la gente no quería que me operara", lamentó con resignación.

Trippier insistió con sus dolencias: "Llegué a un punto de no poder más y tener que parar este temporada, pero debería haberlo hecho la pasada".

En su análisis de la presente campaña, Trippier alabó a Diego Pablo Simeone. "Es uno de los mejores técnicos. Todo el mundo le quiere. Tuve que mejorar mi defensa y sé que no hay nadie mejor para aprender que el míster. Es increíble con el equipo e individualmente. Es una alegría jugar para él", explicó.

"No puedo hablar lo suficientemente bien de él. Solo llevo aquí una temporada y ya desearía haber podido venir antes", concluyó el jugador inglés.