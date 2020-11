El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, aseguró este domingo que no sabe si este lunes ante el Real Betis en San Mamés se juega "el puesto", ya que es algo que no está en sus "manos", y desveló que "no" ha habido nadie en el club bilbaíno que le haya dicho que si pierde será destituido.

"No sé si me jugaré el puesto, pero no está en mi manos y nunca piensas en eso. Los entrenadores siempre tenemos momentos en los que te juegas el puesto. Llevamos dos años aquí y no sé si será mañana o más tarde, pero a todos los entrenadores nos llega el día", dijo Garitano en la rueda de presa previa al choque que su equipo encara decimocuarto en la tabla, con nueve puntos de 24 posibles, y un partido menos disputado.

El técnico vizcaíno aseguró que "no" le ha dicho nadie que si pierde será destituido, a pesar de que habla "prácticamente todos los días con el 'presi' (Aitor Elizegi) y con Rafa (Alkorta)", el director deportivo.

En su comparecencia, el de Derio adelantó que su equipo acomete el choque contra el Betis "con la misma ilusión" que fueron "hace dos años a Huesca", a su primer encuentro como entrenador del Athletic.

"Pillamos un equipo muerto, un equipo hundido y hoy tenemos un equipo competitivo", recordó, asegurando que ahora están "con las mismas fuerzas o más y con la misma ilusión o más" que entonces.

"El equipo tiene toda la ilusión del mundo", dijo, considerando que su equipo "está bien, está vivo" y en lo que va de temporada ha sido muchas veces mejor que el rival.

"Sabemos que no hemos empezado la temporada como nos hubiera gustado, pero equipo está bien, está vivo, en la mayoría de los partidos hemos sido mejores que el contrario en la mayoría de las fases de los partidos y también esperamos tener un poco más de fortuna, un poco más de acierto y podemos ganar al Betis", apuntó.

Garitano pidió a sus jugadores "más efectividad" en "las áreas, que son la que marcan en el fútbol". "Ahí es donde más tenemos que mejorar, porque hemos dominado casi todos los partidos pero generar ocasiones claras cuesta. Nos encontramos muchas veces cerca del área y ahí tenemos que atinar", insistió, reparando también que esta temporada "a los rivales con poco les vale para ganar el partido".

El técnico vasco confesó haberse planteado en ocasiones cambios respecto a lo que están haciendo, pero cree que "cambios drásticos de esquema se hacen cuando un equipo no tiene una buena estructura". "Y creo que no es el caso, que no se está dando", añadió.

Garitano también reparó en la necesidad de "hacerse fuertes en San Mamés, a pesar de no tener público".

Volviendo a la situación de contestación que tiene en el entorno, aseguró que no tiene nada que decir a los críticos. "Siendo entrenador del Athletic siempre estás expuesto a la crítica y en estos dos años no tengo que decir nada de nadie, ni me he quejado nunca de nada. Somos gente de fútbol y sabemos lo que hay. Hemos estado en esta situación otras veces, no es nuevo", resumió su visión y su actitud ante el delicado momento que vive.