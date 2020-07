A Tomeu Nadal le dolió que dudaran de él

Tomeu Nadal lleva toda la temporada siendo la primera opción en la portería del Albacete, pero esto cambió en tres partidos seguidos. Brazao se hizo con el puesto y el duelo ante el Zaragoza, el de su regreso, era para reivindicarse. Y vaya si se reivindicó: paró un penalti. Tras el choque, compareció ante los medios del club.

"Mi futuro no va más allá del lunes en Cádiz, el que haya dudado de mí es porque no me conoce. Desde el primer día que llegué aquí, he mostrado a nivel profesional y personal lo implicado que he estado con el club y la ciudad, me han dolido las dudas que han salido sobre mí", afirmó.

"Estoy muy cómodo aquí y siento Albacete como mi casa. Que, desde aquí, duden de mi compromiso me duele por lo que hemos vivido juntos. Lo importante ahora es salvar al equipo en Cádiz y, después, veremos el futuro", añadió sobre su relación con el club.

Más sobre el encuentro, analizó: "Creo que hemos hecho un partido muy completo, el equipo ha estado a la altura de esta final que había que ganar sí o sí, cuando te entran los goles todo es más fácil, el equipo ha estado a la altura y el partido ante el Zaragoza debe ser el espejo para ir a Cádiz a conseguir la permanencia.