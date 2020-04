"A Totti le decía que era un cornudo"

Osvaldo sacó su lado más cómico para hablar de Francesco Totti. El futbolista argentino, en 'TNT Sports', explicó algunas de las confidencias del gran capitán del conjunto italiano.

"Le decía que era un cornudo, algo malo tenía que tener. Para mí era cornudo, porque no puede ser. Se ve guapo, no quiero dar detalles pero también está bien dotado, el mejor jugador con el que me tocó jugar...", confesó.

"Todo lo hacía bien, porque mal aliento tampoco tenía. Digo, tu mujer... algo malo tiene que tener. Pero ni siquiera era un cornudo", añadió el ex futbolista de la Roma o el Espanyo, entre otros.

Osvaldo, ahora en Banfield, reveló un episodio en una pelea en un bar de Roma. "Me planté y casi me matan. Les pedí a De Rossi y a Totti que me acompañaran", aseveró.

El futbolista, con pasaporte italiano, se mostró dolido por no haber acudido al Mundial de 2014. "Ojalá Prandelli la esté pasando para el ort* en esta cuarentena. Los diarios decían que como yo era argentino, había que llevar a Cassano. Lloré, me quería morir. Me lo había ganado",