"De Van Dijk me fui varias veces y no es tan complicado"

Richarlison no dejó en un gran lugar a Van Dijk en la previa del partido ante el Liverpool. El derbi del Merseyside suele traer este tipo de episodios, aunque la clasificación dictamine una distancia tan amplia como la actual (45 puntos) entre 'reds' y 'toffees'.

"La gente habla mucho de él y de lo que hace en la cancha, pero tengo que decir que ya me he ido de él varias veces y no es tan complicado", disparó en declaraciones a 'Mirror'.

"Fue elegido como uno de los tres mejores del mundo porque tuvo una excelente temporada, pero sí, para mí hay mejores defensores, mucho mejores", prosiguió el delantero del Everton.

Y es que Richarlison no tiene dudas de su podio de mejores centrales: "Thiago Silva, Marquinhos y Sergio Ramos". Y ahí no hay sitio para un archienemigo.