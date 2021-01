"A veces llegaba a casa triste y enfadado, pero no me rendí"

Tras un primer año como titular indiscutible, Lisandro Martínez había perdido su sitio. Apenas ha sido siete veces de la partida y encadenó demasiado tiempo sin jugar, lo que tenía al futbolista preocupado. Contra el AZ Alkmaar volvió a aparecer y transmitió sus sensaciones.

"Hace mucho tiempo que no jugaba, pero estoy contento conmigo mismo porque hay que estar enfocado y predispuesto. Cuando el equipo me necesite estaré ahí siempre para luchar por mis compañeros", expresó el central argentino en los medios oficiales del Ajax.

"A uno le puede perder la paciencia, agarrar un poco de enfado, pero eso hay que convertirlo en algo positivo y estar ayudar al equipo siempre", continuó Lisandro, que agregó: "Uno siempre quiere jugar, quiere estar en el once. A veces he llegado a mi casa triste y muy enfadado, pero respeto las decisiones y aquí estoy para entrenar y jugar".

Para Lisandro, el apoyo de los suyos ha sido fundamental: "Mi familia me dice que trate de ir adelante, de fortalecerme, tomármelo como experiencia, que sea algo positivo y no me venga abajo".