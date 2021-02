A Zidane le hace más falta que nunca Valverde

El Real Madrid recibe al Getafe esta semana y lo hará con un centro del campo lleno de dudas. Solo Casemiro y Modric están sanos, pues Isco es una incógnita y Toni Kroos está sancionado.

Dichas ausencias harán que se note aún más la baja de un Fede Valverde que lleva desde el 22 de enero en el dique seco. 17 días que no se hubieran notado tanto en otras campañas, pero sí en esta accidentada 2020-21, en la que la plantilla 'merengue' es tan corta que provoca situaciones tan surrealistas como la de Huesca.

El uruguayo no ha tenido regularidad esta campaña pese a que no ha estado mal cuando ha jugado. Zidane no le ha ido dando más galones como se esperaba y parece un tanto estancado después de unos dos primeros cursos exuberantes.

Eso sí, sus números, también lastrados por las lesiones, son buenos en la presente campaña. Ya ha hecho tres goles y ha dado una asistencia, números aceptables para un centrocampista que solo ha disputado 1.124 minutos de juego.

Ya sin Odegaard en el banquillo, se espera que Valverde sea más decisivo en la segunda parte de la temporada. Claro que, para eso, tiene que dejar a un lado sus demasiado persistentes problemas físicos.