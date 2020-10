A sus 21 años, Brahim Díaz está atravesando un gran momento profesional. El malagueño, cedido en el Milan por el Madrid, está adaptándose poco a poco al conjunto 'rossonero'.

El mediapunta incluso ya celebró su primer gol con su nuevo equipo y a su paso por 'El Transistor' dejó claro que está muy satisfecho por haberse marchado al cuadro italiano.

"Quería esa continuidad y estoy en un equipo grande como es el Milan. Se trata de disfrutar del fútbol y me siento importante", dijo el malacitano abiertamente.

Sobre Zidane y el Madrid, Brahim solo tuvo palabras de agradecimiento: "A Zidane le tengo un cariño increíble, siempre me ha dado buenos consejos. Es un grande. No me arrepiento ni mucho menos de haber fichado por el Madrid, el Madrid es el Madrid".

Por último, el '21' habló sobre lo que supone compartir vestuario un jugador como Ibrahimovic. "Parece que va de sobrado o así, pero cuando lo ves de cerca es otro rollo. Es un 'crack' que aún sigue marcando diferencias. A mí me ha dado muy buenos consejos desde que llegué y solo tengo palabras buenas hacia él", concluyó.