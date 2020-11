A Zidane le vale con 14 jugadores

Hay muchos entrenadores que, por lo que sea, no agotan los cambios, ahora que disponen de cinco por partido. Zidane es uno de ellos, en especial en los partidos de gran exigencia, como el 'Clásico' o ante el Inter en la Champions.

En esos dos partidos, ante Barça e Inter, Zidane se conformó con hacer tres cambios, aunque no estuvieron ganados hasta la recta final. Los dos encuentros los resolvió el galo con 14 jugadores.

Hay nueve jugadores que parecen fijos: Courtois, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Modric, Benzema y Vinicius. Luego hay un puñado de jugadores-bisagra: Militao, Marcelo, Kroos, Lucas y Rodrygo. Y los que están sentenciados: Isco, Jovic y Mariano.

Porque, además, salen de lesión Odegaard y Hazard. Están también pendientes de recuperación Odriozola, Carvajal y Nacho. Todos ellos son jugadores que están llamados a ser importantes en los esquemas de Zidane.

Si Isco, Jovic y Mariano no han tenido minutos en estos complicados días, no parece que vayan a tener muchos más de ahora en adelante. Y que Militao se ande con ojo: fue el gran señalado ante el Shakhtar, y eso le ha hecho caer fulminado de los onces de Zidane.

Sin embargo, echando un ojo a las estadísticas de uso de jugadores que nos proveen nuestros compañeros de ProFootballDB, vemos unos datos que parecen contradecir lo antes visto: el Real Madrid es el segundo club, empatado con Real Sociedad y Eibar, que más jugadores ha utilizado esta temporada.

Haber usado muchos jugadores no implica darles muchos minutos a todos. De echo, evidencia no tener un once definido, algo que contrasta con los datos de minutos jugados antes enunciados. ¿Cómo es posible?

Porque Zidane ha tardado en tener un once definido. Las lesiones y los problemas de rendimiento le están haciendo cambiar la alineación en cada partido, casi. Como resultado, es el segundo que más jugadores titulares ha tenido esta temporada, empatado con el Valencia con 22.

Y terminamos el trío de gráficas viendo que el Madrid es de los que menos jugadores tiene que hayan jugado partidos completos. Solo 14 han jugado al menos un partido completo.

Es decir. Zidane ha dado oportunidades a muchos (ha usado a 25 jugadores), no tiene un once definido (22 de los 25 han sido titulares al menos una vez) y hace uso de los cambios (solo 14 han completado al menos un partido).

Son los últimos partidos de gran exigencia los que han roto esta dinámica de Zidane, en los que ha sido rácano con los cambios, porque las lesiones le han hecho mirar con recelo a un banquillo lleno de descartes.