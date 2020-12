Abdón habló claro tras su chilena: "Ahora se tienen que callar"

Abdón dejó claro en el partido contra el Almería que hay delantero para rato en el Mallorca. Puso fin a su sequía goleadora con un golazo de chilena que incluso Aritz Aduriz, legendario ex jugador del Athletic, elogió en Twitter. En la rueda de prensa pospartido, el bermellón habló alto y claro.

"Estoy muy emocionado y feliz porque lo he pasado muy mal. Ha sido una etapa muy difícil, donde creo que no se han portado como debían conmigo, y no lo digo por el míster. Creo que ha habido mucha gente que no ha confiado en mí y así como tuvieron que callar y aplaudir al final de la temporada de ascenso a Primera, ahora también tienen que callar y seguir aplaudiendo y animando, que es lo importante", dijo.

"A veces, la gente es muy cruel con los jugadores de fútbol. Creo que somos unos privilegiados, tenemos una suerte que prácticamente nadie la tiene y los que hablan sin haber tocado un balón o sin haber jugado los invitaría a que viniesen a hacer unos cuantos pases de diez metros y a ver si me la pasan al pie o me tengo que mover dos o tres metros para recibir el balón", añadió.

"La gente a veces habla mucho y espero, con todo el respeto del mundo y con el corazón en un puño, que vea el daño que hace. Me gustaría que esta gente que habla venga conmigo, le pongo una portería de 15 metros si quiere y a ver si la mete", dijo además.