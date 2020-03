Abdoulaye Ba dejó claro que no quiere volver a saber nada del Rayo

Queda claro que Abdoulaye Ba ha salido del Rayo de mala manera. Y por si alguien tenía dudas, el central senegalés lo ha dejado claro en su rueda de prensa como nuevo jugador del Dépor, donde militará como cedido hasta final de temporada.

Quería salir. No quería seguir en el Rayo. Así lo expresó en su presentación. "No quería seguir allí y no quiero. Lo tenia claro. Estoy orgulloso de haber venido y defender estos colores. Todos saben que el Dépor es un gran club muy diferente al que estaba", espetó.

"He pasado un tiempo muy difícil para que me dejaran salir. Incluso me sorprendió que ningún periodista hablara sobre mi situación. Porque tuve muchas ofertas para poder salir, pero las rechazaron todas. Al tener contrato, si el que decide rechaza ofertas…", añadió, al respecto de su malestar con su club.

Se sentía prisionero del club vallecano. "He explicado claramente que no me quería quedar, pero al tener contrato… Nadie en el Rayo puede decirme que profesionalmente estuviera haciéndolo mal. Pero que quede claro, no quiero seguir más allí", agregó. Tiene contrato con el Rayo hasta junio de 2021.

Ahora pretende pasar página. ", más que nada por volver a hacer lo que me da alegría. Ha sido mucho tiempo parado. No soyni, pero sé cuál es mi valor y estoy muy contento de que elme valore. Voy a ir a muerte por elpara devolverlo a su posición", explicó.

"No creo que me penalice haber jugado pocos minutos. Estuve preparándome para poder salir. Mentalmente no es fácil, pero estuve preparándome con gente por si salía del Rayo", añadió, mostrándose optimista pese a haber disputado apenas 64 minutos en toda la temporada.