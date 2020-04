Abelardo confirma que hay más positivos en el Espanyol

Abelardo Fernández ha atendido al programa 'Tiempo de Juego' para repasar la actualidad del equipo y de la pandemia por el COVID-19. El entrenador ha confirmado que hay más positivos de los que se creía en el club 'perico'.

"En el Espanyol hemos tenido diez casos, ocho de jugadores y dos del cuerpo técnico que han tenido coronavirus. Estuvimos concentrados dos días todos juntos conviviendo y dicen que a lo mejor lo hemos podido pasar varios asintomáticos", explicó.

El entrenador 'perico' dijo que no ha visto ni a sus padres ni a su abuela por el miedo de poder contagiarlos después de conocer estos positivos en el equipo.

En cuanto a su opinión sobre el desenlace de LaLiga, Abelardo es consciente de que la cancelación les favorecería, pero el entrenador quiere jugar.

"Yo lo que quiero es jugar. A pesar de que en nuestra posición sería ventajista decir que no se juegue más y que el Espanyol no descendiese, todos queremos jugar. Pero no quiero pensar en ello porque la situación es tan dura que lo que debe importar menos es el fútbol ahora", reflexionó.

Abelardo también dijo que todos los lunes mantiene una reunión con los jugadores a través de videoconferencia, mientras que con su cuerpo técnico lo hace dos veces a la semana.