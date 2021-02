Abelardo espera un resultado corto ante Osasuna

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, dijo respecto al duelo de su equipo ante Osasuna, que prevé un "resultado corto", por lo que el primer equipo que meta gol tendrá muchas posibilidades de llevarse los tres puntos.

El asturiano admitió en sala de prensa que le gustaría que su equipo estuviera al mismo nivel que ante el Real Valladolid, pero matizó que pucelanos y rojillos son dos equipos diferentes. "Osasuna es más directo y muy competitivo, además buscan segundas jugadas, aprietan arriba y meten muchos centros al área", destacó el técnico babazorro.

Los vitorianos llegan a este partido tras dos derrotas abultadas ante FC Barcelona y Real Sociedad, pero a pesar de todo, el entrenador no ha visto falta de actitud en su plantilla. "También he visto brotes verdes, pero eso no puede ocurrir a menudo y ojalá no ocurra más", comentó el entrenador alavesista sobre la falta de competitividad de sus jugadores tras encajar el primer gol en el Reale Arena.

"No podemos perder la concentración si queremos ganar, pero no me preocura lo que ocurrió porque hemos hablado de ello y analizado las cosas", incidió el 'Pitu'. Los últimos resultados favorecen a los navarros, pero Abelardo no le dio importancia. "No nos tiene que afectar y tiene que ser un dato más de motivación", remarcó.

"Es un equipo complicado, duro, de calidad, defensivamente muy fuerte y con bandas verticales", analizó el preparador que subrayó la importancia de sus delanteros. "Es un equipo muy completo", afirmó el entrenador, que aplaudió la decisión osasunista de dar continuidad al proyecto de Jagoba Arrasate a pesar de un arranque difícil.

Consideró que es un partido muy importante y apostilló que no es una final porque en caso de derrota no estarán descendidos. "Es un rival de nuestra Liga y cuando son duelos directos son más importantes estos partidos", insistió.

Lamentó la forma en que encajaron los goles ante la Real Sociedad y desveló que lo han trabajado durante la semana. "Contra Osasuna tendremos que estar en los centros laterales, en las peinadas de los delanteros y en las coberturas", indicó.

"El equipo tiene jugadores para tener el balón y es importante, aunque ellos nos llevarán a buscar ese fútbol directo y tendremos que intentar sacar la presión", sostuvo el 'Pitu'.