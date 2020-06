Abelardo esquiva hablar de finales

Abelardo es fiel a la filosofía del partido a partido. No quiere pensar en el cómputo de choques que quedan, sino en cada uno en particular.

"No me gusta hablar de once finales. Si perdemos los tres o cuatro primeros, ya no habrá más", dijo.

Por otra parte, el preparador reconoció que el parón por el coronavirus ha cambiado "la forma de ver la vida" al vestuario. "Nos ha afectado mucho", reconoció. Además, explicó que la plantilla ha tenido "las típicas molestias" al estar tanto tiempo parados, "pero ninguna lesión importante".

En este sentido, Abelardo aseveró que los entrenamientos han sido "raros" hasta ahora, aunque se mostró "contento" del trabajo realizado hasta el momento. "Los jugadores han venido muy bien, han hecho los deberes en casa y ahora nos falta un semana hasta volver a la competición", manifestó.

El asturiano, preguntado por el reto que supone la salvación, confesó que ha afrontado situaciones "muy difíciles" en el Sporting y en el Alavés. "Tengo un desafío muy bonito con el Espanyol. Nos quedan once partidos en los que, si nos salvamos, será un hito importante para jugadores y club", subrayó.

El técnico cree que el parón ha servido para "limpiar la mente" de los futbolistas. "Hemos venido todos con energías renovadas. No sé qué hubiera pasado si hubiésemos seguido. Ahora tenemos once partidos en cinco semanas. Esto irá muy rápido y cada jornada será una guerra total", advirtió.