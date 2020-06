Abelardo huyó del optimismo excesivo y criticó al VAR

Abelardo se pronunció sobre la jugada polémica del partido, la que mandó a Bernardo a la ducha en el 17': "Creo que los equipos nos jugamos mucho. Nosotros sobre todo, que vamos de momento penúltimos. Entiendo que nos equivocamos todos, pero cuando tenemos una herramienta como el VAR, creo que es una expulsión que no debe producirse".

"Bernardo no agrede a Damián. Es riguroso. Con la herramienta del VAR me ha parecido que no era", reiteró.

Abelardo explicó que no ha hablado con el defensa, aunque resaltó que su jugador está "un poco fastidiado" por haber dejado a su equipo con un hombre menos.

"Creo que Munuera se puede equivocar, pero tenemos una herramienta como el VAR que podría haber rectificado la expulsión. No quiero darle importancia. Me quedo con el partidazo que hemos hecho", señaló en rueda de prensa telemática.

El técnico del Espanyol se mostró "muy contento" con el encuentro que firmaron sus hombres después de entrar al partido "muy bien" durante los 15 primeros minutos antes de la expulsión de Bernardo.

"Hemos llevado el peso del partido, el Getafe no hizo su juego. A partir de la expulsión hemos tenido que defender más. El equipo se ha mostrado solido y con una actitud encomiable. Estoy orgulloso. El otro día contra diez hicimos un buen partido y hoy con diez lo hemos hecho mejor que el otro día. Me voy muy contento", manifestó.

"Hemos hecho un punto muy bueno. Hemos hecho buenos los tres del otro día y lo haremos mejor si conseguimos los tres siguientes. No cabe duda que este es el camino. El equipo ha estado fenomenal. Hemos sido un equipo que la gente quiere ver, con solidaridad, garra y actitud y cada jugador sintiéndose un perico más en el campo", agregó.

También alabó el trabajo de Jonathan Calleri, que, a su juicio, hizo un encuentro "extraordinario" en el que, con su actuación, "dio la vida" al Espanyol gracias a acciones importantes como retener la pelota o provocar faltas.

"Ha sido fundamental y sobre todo por el cansancio decidimos cambiarle. Todos han hecho un gran trabajo. Me preocupa recuperarlos de cara al sábado. Sólo tenemos cuatro días. A ver esta semana, dosificarlos bien y trabajo extra para los fisios y que lleguen al partido contra el Levante", indicó.

"Hay que mantener este nivel los otros nueve partidos. Sabemos que vamos a pasar dificultades, a medida que pasen los partidos vamos a notar el cansancio", concluyó.