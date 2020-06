Abelardo pidió no bajar la guardia ante el Levante

El entrenador del Espanyol, Abelardo Fernández, afirmó este viernes que, con miras al partido contra el Levante, el equipo debe "mantener el nivel" mostrado en las primeras jornadas tras el parón para lograr su objetivo.

El cuadro blanquiazul lucha por la permanencia y ha firmado cuatro puntos en dos partidos. "Contra el Alavés y el Getafe creamos ocasiones y eso quiero decir que estamos haciendo las cosas bien. Hemos sido sólidos en las dos áreas, aunque no se puede trabajar lo que queríamos y primamos la recuperación de los jugadores", señaló.

El técnico gijonés espera un encuentro "muy duro y difícil" ante un rival complejo. "Tiene futbolistas con gran calidad, técnica, verticalidad, gol y velocidad arriba. Pero nosotros debemos seguir compitiendo a este nivel o incluso mejorarlo si queremos ganar'" insistió el preparador.

El asturiano se mostró muy satisfecho del rendimiento de sus jugadores. De hecho, los que han sufrido el coronavirus están, según explicó, "fenomenal".

"Todos han hecho un esfuerzo importante y me cuesta elegir un once inicial. Habrá rotaciones, pero hay jugadores clave que no variarán si no están cansados", afirmó.

Por otra parte, Abelardo no quiso polemizar sobre la tarjeta roja que vio su central colombiano Bernardo Espinosa la pasada jornada y que le impediría jugar este sábado.

"Está todo hablado. Hay que focalizarse en el partido de mañana. Creo que me equivoqué diciendo que podía entrar el VAR, me han dicho que no es así, que es una decisión del árbitro", reconoció.