Abelardo prometió dar guerra ante el Real Madrid

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, se mostró convencido de que van a "dar guerra al Real Madrid" y añadió que debido a la conmemoración del centenario del club deberán demostrar su "orgullo y sacrificio".

El técnico señaló en sala de prensa que se siente "muy orgulloso y emocionado por poder vivir un partido" como el del centenario después de haber sido jugador y entrenador del Alavés.

Confesó que la da "mucha pena que no haya aficionados en las gradas", además contra un rival "especial". Explicó que los blancos tienen tres motivos para estar hipermotivados, la victoria del Atlético de Madrid en Eibar, la eliminación copera y la victoria albiazul en Valdebebas.

"Cuando yo estuve hace dos años en el banquillo del Alavés también les ganamos en Mendizorroza por 1-0 y si jugamos con la intensidad con la que jugamos ante el Sevilla, seguro que les vamos a competir el partido", rememoró el asturiano.

Abelardo desveló que tuvo una conversación privada con Lucas Pérez para explicarle que tiene que estar "al máximo" y apuntó que ve al gallego predispuesto. "Tiene que demostrar intensidad y compromiso porque ese es el camino a seguir", dijo el técnico sobre el atacante alavesista.

Confesó que ha intentado evadir a la plantilla de la conmemoración del centenario, pero destacó que es una efeméride que le emociona muchísimo porque ha vivido "momentos históricos en Mendizorroza". En este sentido, recalcó que se acuerdan mucho de la final de la Copa de la UEFA en Dortmund contra el Liverpool y de los momentos muy complicados del club, incluso con posibilidades de desaparición.

"Para mí será algo muy bonito y, como dentro de 100 años no voy a estar aquí, es el único centenario que voy a vivir", destacó. Sobre el duelo ante el Real Madrid, dijo que tienen que "esperar que no tengan un buen día" y el suyo sea "excelso". "No recuerdo ningún partido en el que el Real Madrid no haya tenido una ocasión de gol", expuso el gijonés.