Aberlardo le pidió disculpas a la afición por el 5-0

El Almería goleó, eliminó y apeó al Deportivo Alavés en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (5-0). Umar Sadiq, Aketxe y Juan Villar firmaron los tantos del combinado rojiblanco.

Tras el pitido final, el entrenador Abelardo atendió a los medios de comunicación: "Lo primero es pedir perdón a la afición, porque la imagen ha sido muy pobre por parte del equipo. Hemos estado muy mal, podemos jugar mejor o peor, pero tenemos que disputar las jugadas, y no lo he visto nada".

"Salgo muy decepcionado y tenemos que cambiar, no podemos hacer este tipo de partidos porque nos pasará factura. Esperemos que esto sea un palo que nos sirva para rectificar. Ahora a pensar en el Sevilla y a competir el martes", agregó.

Además, Abelardo desveló sus sensaciones de cara al futuro: "Creo que tengo más trabajo futbolístico que de mentalización. Tenemos que hacer un trabajo táctico, aunque no puedas meter mucho, porque no te da tiempo a recuperar al tener un partido en tres días. No queda otro remedio que estudiar bien al rival, y tomar buenas decisiones en la táctica y en la alineación".

También se refirió a la expulsión de Tomás Pina: "No la he visto, me han dicho que ha sido una agresión. Él sabe que ha cometido un error, ahora a intentar olvidarlo y que no vuelva a suceder".