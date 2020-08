Abidal acude al fútbol francés: ¿la primera pieza del 'nuevo Barça'?

La salida de Quique Setién y ante la necesidad de completar una amplia renovación en la plantilla, el Barcelona comienza a apuntar nombres en su lista de deseos para este mercado. Y muy pocos apuntaban hacia Malang Sarr.

Es 'France Football' ahora el que asegura que el Barça ya ha tanteado la posibilidad de incorporar al joven central del Niza, recientemente relacionado con el Real Betis ante el interés de Antonio Cordón, director deportivo del cuadro verdiblanco.

Es del gusto de Eric Abidal, que a priori seguirá en el organigrama 'culé' al menos hasta las elecciones de marzo, ya que cuenta con una aseada salida de balón, más allá de sus evidentes condiciones físicas.

A su favor juega el factor de que llegaría libre y con una ficha relativamente baja. Tiene 21 años y sería la baza perfecta para dar salida a Samuel Umtiti, casi inédito tras su lesión y que regenta buena parte de la masa salarial de la plantilla.

Sin el galo y con Piqué ya con 33 años, solo Lenglet se queda como zaguero fiable en los planes 'culés'. Todibo o Araujo, otras opciones posibles que no terminan de convencer en la dirección deportiva, que está decidida a incoporar un central de garantías.

A su edad ya ha completado cuatro temporadas en la Ligue 1 y ha sido internacional con la Selección Francesa en las categorías Sub 17, Sub 19 y Sub 21.