Abierto el plazo de la AFE para pedir el voto por correo

Un día después de proclamar oficiales las candidaturas que encabezan David Aganzo, para su reelección, y Gaizka Toquero, el calendario electoral establece que desde este momento y hasta el próximo jueves 18 los afiliados puedan optar por el voto por correo.

Desde AFE se harán llegar las papeletas de voto a las direcciones indicadas por los afiliados, donde después se recogerán presencialmente por un funcionario de la entidad para su envío a la notaría responsable de recibirlo.

El martes 6 abril se cerrará el plazo para la recepción de los votos por correo y tres días después está prevista la celebración de la Asamblea General Extraordinaria para que los afiliados que así lo consideren acudan a emitir su voto a la sede de AFE en Madrid.

David Aganzo, que ha presidido el sindicato desde noviembre de 2017 tras reemplazar a Luis Rubiales que dejó el cargo para presentarse a las elecciones de la Federación Española de Fútbol (RFEF), aspira a la reelección con un proyecto que ofrece "unidad, transparencia e independencia".

En su equipo, presentado el 2 de marzo, Aganzo incluye entre sus vicepresidentes al defensa del Barcelona Jordi Alba, que hizo un llamamiento a "ser solidarios" y a "luchar por la igualdad de esas compañeras que se lo merecen, con la gente de Segunda B o Tercera División que sufren impagos".

"Los que estamos en Primera no tenemos tantos problemas, pero yo también he jugado en otras categorías y me siento identificado con ellos. Cuando David me reuní con David no tardó en convencerme. Tiene una manera de trabajar estupenda. Le dije que no era sólo poner mi nombre, sino sentirme partícipe de todo y ojalá vaya todo genial", afirmó Alba.

Otros jugadores como José Luis Morales (Levante), Lucas Pérez (Alavés), Adrián González (Zaragoza), Juanma Marrero (Fuenlabrada), Silvia Meseguer (Atlético de MAdrid), Ruth Acedo (Málaga) y Jade Boho (Logroñes) son parte del equipo junto al ex seleccionador nacional José Antonio Camacho.

"Cuando David me llamó le dije que aportaría mi granito de arena, pero exigí que AFE sea independiente, que no puede ser una sucursal de nadie. La fuerza la tiene el futbolista, pero tenemos que estar unidos y ser independientes. Hay que hablar con todo Dios, pero con la fuerza de AFE. Somos independientes y esa es la única exigencia que le puse", apuntó Camacho.

Toché, Xavi López (Pedroñeras), Ismael Gil (Atlético Sanluqueño), Diego Rivas (exjugador) y Dani Giménez (exf utbolista) completan los 14 nombres que acompañan a David Aganzo, cuyo trabajo por el fútbol femenino destacó Silvia Meseguer, con la firma del primer Convenio colectivo y "la petición de profesionalización" de este aceptada en el Congreso.

La otra candidatura a la presidencia es la que encabeza el ex futbolista Gaizka Toquero, retirado en 2019 tras jugar en clubes como Sestao River, Eibar, Zaragoza, Alavés y Athletic Club en su último periodo.

El equipo de Toquero lo forman Armindo Rubin, Vicente Iborra (Villarreal), Javier Ros (Zaragoza), Ivana Andrés (Real Madrid), Manuel García (Alavés), Garazi Murua (Athletic), Alejandro Blanco (Valencia CF), César Soriano (Lleida), Vicente Engonga, Tito Blanco, Costa, Fernando Cabero, Dani Mallo, Dudi, Jesule Barbadilla y Jorge Luque.

En su presentación el 5 de marzo Toquero consideró fundamental la "transparencia" y anunció la creación de un nuevo fondo fin de carrera y seguro médico para los jugadores de Tercera y Segunda femenina si resulta elegido.

Como respaldo a su proyecto Toquero contó con voces como la del ex jugador Vicente Engonga, que pidió "un mejor servicio" para los jugadores retirados y ayudarles a su integración en el mercado laboral" y la de Marta García "Costa", exfutbolista del Rayo Vallecano.

"El convenio no es bueno para nosotras. Nos metieron un gol por la escuadra y eso es algo que vamos a cambiar cuando lleguemos a AFE", avanzó esta.