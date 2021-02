Ábila, impactado por la muerte del 'Morro': "Me hiciste mierd*"

El fútbol argentino está consternado por la muerte de Santiago 'Morro' García. El uruguayo fue encontrado muerto este sábado en su casa junto a un arma de fuego. Los medios apuntaron a la teoría de un suicidio.

Sus compañeros le rindieron tributo en sus perfiles sociales y diferentes organismos y personalidades también hicieron lo propio, como Wanchope Ábila.

El delantero de Boca se mostró muy sensible porque su sobrino se suicidó el año pasado por culpa de una depresión, tal y como informó 'Olé'. Estas fueron sus palabras en las 'stories' de Instagram: "Era cruzarte, pedirte que no nos claves un gol, pero terminaba el partido y ya nos cambiábamos las camisetas sin importar el resultado. Respeto mutuo y mucha admiración. Morro querido me hiciste mierd* con esta decisión, pero sólo deseo que sea tu paz"

"Fuerza a esa gente que te quería como ser humano, a los otros sólo les importaba si les generabas dinero, la foto del momento o las luces del crack deseada por todos para presumir en las redes sociales", añadió.

Y para terminar, Ábila lo despidió con este mensaje: "Se olvidaron de Santiago, perdón fenómeno. Abrazo grande al cielo y me quedarán por siempre tus recuerdos".